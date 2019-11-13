Комітет рекомендував Раді прийняти в цілому проект Держбюджету-2020

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Голосування відбудеться завтра, 14 листопада

У середу, 13 листопада, Комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому проект державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Голосування відбудеться завтра, 14 листопада.

Нагадаємо, 13 листопада Комітет Верховної ради з питань бюджету ухвалив законопроект №2144 із змінами в Бюджетний кодекс і прийняв рішення рекомендувати його до прийняття у другому читанні і в цілому.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що проект державного бюджету на 2020 рік у другому читанні повинні розглянути в цей пленарний четвер, 14 листопада.

5 листопада в Раду внесли доопрацьований проект державного бюджету-2020. Ініціатором проекту закону виступає прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 342 502,4 млн грн, у тому числі зовнішніх - 111 375,0 млн грн, внутрішніх - 231 127,4 гривень. Таким чином, зовнішні запозичення в 2020 році складуть 32,5 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 67,5 відсотка.

Зазначимо, в проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень.