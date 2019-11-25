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Комитет рассмотрит закон Кабмина об открытии украинцам доступа к кадастрам

Новости » Политика     25.11.2019 - 11:32
Комитет рассмотрит закон Кабмина об открытии украинцам доступа к кадастрам
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение законопроекта состоится 27 ноября

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрит законопроект №2370 Кабинета министров об открытии украинцам доступа к кадастрам. Об этом сообщает повестку дня заседаний комитетов на этой пленарной неделе, опубликован на сайте парламента.

Так, рассмотрение документа состоится 27 ноября.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (р.№2370, КМУ)", - гласит повестка дня.

Кроме того, комитет рассмотрит вопросы подготовки к проведению парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" (утверждение проекта Рекомендаций парламентских слушаний, порядок проведения парламентских слушаний и очередность выступлений их участников, список приглашенных лиц на парламентские слушания).

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Соответствующий проект закона появился в Раде еще 1 ноября, а текст документа был опубликован 4 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам.

Добавим также, глава правительства призвал Раду принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли. Среди них и законопроект №2370.

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