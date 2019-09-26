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В Кабмине собираются открыть украинцам доступ в кадастры

Новости » Политика    26.09.2019 - 13:14
В Кабмине собираются открыть украинцам доступ в кадастры
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Доступ в кадастры может быть открыт в ближайшее время

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечается, Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров, но они не функционируют должным образом. Гончарук дал поручение правительству начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.

Напомним, Кабмин на заседании 25 сентября поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Этот законопроект адаптирует украинское законодательство к нормам четвертой Директивы ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин создал спецгруппу для расследования смертельных ДТП. Таким образом правительство отреагировало после того, как президент Зеленский поручил взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

Также напомним, Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором. Эта страна стала 21 государством с безвизом для украинцев в Латинской Америке.

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