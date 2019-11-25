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Комітет розгляне закон Кабміну про відкриття українцям доступу до кадастрів

Новини » Політика     25.11.2019 - 11:32
Комітет розгляне закон Кабміну про відкриття українцям доступу до кадастрів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд законопроекту відбудеться 27 листопада

Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики розгляне законопроект №2370 Кабінету міністрів про відкриття українцям доступу до кадастрів. Про це повідомляє порядок денний засідань комітетів на цей пленарний тиждень, опублікований на сайті парламенту.

Так, розгляд документу відбудеться 27 листопада.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (р.№2370, КМУ)", - свідчить порядок денний.

Крім того, комітет розгляне питання щодо підготовки до проведення парламентських слухань на тему: "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" (затвердження проекту Рекомендацій парламентських слухань, порядок проведення парламентських слухань та черговість виступів їх учасників, список запрошених осіб на парламентські слухання).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Відповідний проект закону з'явився в Раді ще 1 листопада, а текст документа був опублікований 4 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів.

Додамо також, глава уряду закликав Раду прийняти ряд законопроектів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі. Серед них і законопроект №2370.

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