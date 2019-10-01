Комитет Рады принял решение по закону о столице

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во вторник, 1 октября, принял решение по законопроекту о столице. Об этом объявил глава комитета Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассмотрел один основной и три альтернативных проекта законов.

"Предлагаю рекомендовать ВРУ №2143-3 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - заявил Клочко.

Впрочем, комитет рекомендовал ВР отклонить основной законопроект №2143. Также члены комитета рекомендовали отклонить альтернативные законопроекты №2143-1 и №2143-2.

Суть закона

Документ создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

Предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева. Планируется разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Так, киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, законопроектом комплексно урегулирован вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе:

специальный статус Киева;

реализация столичных функций города Киева;

административно-территориальное устройство города Киева;

организация городской жизни на принципах устойчивого развития города;

взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;

местное самоуправление в городе Киеве;

статус киевского городского главы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского главы - управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя киевского городского главы - главного архитектора города Киева;

порядок обеспечения главой Киевской городской государственной администрации соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;

стратегическое планирование в Киеве;

стратегические документы по развитию города Киева;

информационные системы города Киева;

механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;

функционирования Ратуши как единого окна предоставления услуг.

Напомним, в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, парламентарии включили закон о столице в повестку дня сессии, чтобы проекты законов смогли рассмотреть на комитетах ВР. Включение поддержали 237 парламентариев. При этом за сокращение сроков внесения альтернативных к этому проектов проголосовали 235 нардепов.

Так, в случае принятия основного законопроекта о столице, поданного фракцией "СН", выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. При этом районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Так, законопроект был внесен в Раду 13 сентября.