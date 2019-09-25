В Раду внесли уже четыре законопроекта о столице

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция "Слуга народа" внесла два проекта

В парламенте зарегистрированы уже четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа". На данный момент на сайте Рады есть текст лишь законопроекта №2143, поданного группой из 39 депутатов от фракции "СН".

При этом альтернативный законопроект №2143-3 фракция зарегистрировала во вторник, 24 сентября. Авторы документа - группа из 21 депутата, среди которых - глава фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и первый замглавы фракции Александр Корниенко. Текст документа пока отсутствует на сайте Рады.

Кроме того, законопроект №2143-1 был зарегистрирован в Раде 19 сентября депутатами от "Европейской солидарности", "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и внефракционными.

Текст проекта предусматривает ликвидацию КГГА и передачу исполнительной власти Администрации города Киева, которую возглавляет мэр, и исполкомам районных рад, которые предлагается восстановить.

Также в Раду внесли законопроект №2143-2. Его авторы - депутаты фракции "Голос" Андрей Осадчук, Олег Макаров, Кира Рудик и Роман Лозинский. Текст законопроекта сейчас не опубликован на сайте ВР.

Напомним, Рада включила закон о столице в повестку дня сессии. Включение поддержали 237 парламентариев. При этом за сокращение сроков внесения альтернативных к этому проектов проголосовали 235 нардепов.

Таким образом, документ будет передан на рассмотрение в комитеты ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года.

Отмечалось, что районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Добавим также, действующий городской глава Киева Виталий Кличко намерен участвовать в следующих местных выборах. Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в этих выборах.