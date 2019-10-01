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Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о столице

Новости » Политика    01.10.2019 - 13:59
Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о столице
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее парламентарии включили проект закона в повестку дня сессии

Комитет Верховной рады по вопросам государственной власти во вторник, 1 октября, начал рассмотрение законопроекта о столице. Об этом объявил глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассмотрит один основной и три альтернативных проекта законов.

"Переходим к вопросу проектов законов. О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". У нас 4 законопроекта", - заявил Клочко.

Напомним, в парламенте зарегистрированы уже четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, Рада включила закон о столице в повестку дня сессии. Включение поддержали 237 парламентариев. При этом за сокращение сроков внесения альтернативных к этому проектов проголосовали 235 нардепов.

Так, в случае принятия закона о столице выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года.

Отмечалось, что районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

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