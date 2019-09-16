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Закон о столице: какие изменения предлагают в Раде

Новости » Политика    16.09.2019 - 21:17
Закон о столице: какие изменения предлагают в Раде
Фото: КГГА (РБК-Украина)

Сам проект был зарегистрирован 13 сентября

На сайте Верховной рады появился текст проекта закона "О столице Украины - городе-герое Киеве". Сам законопроект был зарегистрирован на сайте Рады 13 сентября.

Законопроект в Раду подала группа нардепов от "Слуги народа". Согласно законопроекту, должности мера Киева и главы Киевской городской государственной администрации предлагается разделить. Кроме того, в документе предлагается провести 8 декабря текущего года внеочередные выборы мэра Киева.

Основные изменения

  • проведение внеочередных выборов 8 декабря;
  • восстановление районных советов;
  • районные советы получат часть полномочий городского совета;
  • должность главы Киеской городской государственной администрации (КГГА) несовместима с любыми другими должностями;
  • Киевский городской совет сокращается с 120 до 84 депутатов;

  • Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевского городского совета, согласованным с районными в городе Киеве советами;

  • Районные в городе Киеве советы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;

  • Глава районного в городе Киеве совета избирается соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 сентября в Верховную раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление.

Также заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА. Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

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