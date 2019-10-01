Комітет Ради прийняв рішення щодо закону про столицю

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у вівторок, 1 жовтня, прийняв рішення щодо законопроекту про столицю. Про це оголосив голова комітету Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет розглянув один основний і три альтернативні проекти законів.

"Пропоную рекомендувати ВРУ №2143-3 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - заявив Клочко

Втім, комітет рекомендував ВРУ відхилити основний законопроект №2143. Також члени комітету рекомендували відхилити альтернативні законопроекти №2143-1 та №2143-2.

Суть закону

Документ створює нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в столиці України.

Пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Планується розділити повноваження та розмежувати посади київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Так, київський міський голова буде очолювати Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Крім того, законопроектом комплексно врегульовано питання щодо правового статусу міста Києва та особливостей місцевого самоврядування, у тому числі:

спеціальний статус Києва;

реалізація столичних функцій міста Києва;

адміністративно-територіальний устрій міста Києва;

організація міського життя на засадах сталого розвитку міста;

взаємодія територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області;

місцеве самоврядування у місті Києві;

статус київського міського голови та його заступника з фінансових питань, заступника київського міського голови - керуючого справами Київського міського магістрату та заступника київського міського голови - головного архітектора міста Києва;

порядок забезпечення головою Київської міської державної адміністрації дотримання у місті Києві Конституції та законів України;

стратегічне планування в місті Києві;

стратегічні документи з розвитку міста Києва;

інформаційні системи міста Києва;

механізм контролю, аудиту та моніторингу в місті;

функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг.

Нагадаємо, в парламенті зареєстровано чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, парламентарії включили закон про столицю у порядок денний сесії, щоб проекти законів змогли розглянути на комітетах ВР. Включення підтримали 237 парламентаріїв. При цьому за скорочення строків внесення альтернативних до цього проектів проголосували 235 нардепів.

Так, у разі прийняття основного законопроекту про столицю, поданого фракцією "СН", вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року. При цьому районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів.

Так, законопроект був внесений до Ради 13 вересня.