Комитет Рады поддержал законопроект о госбюджете-2022
Фото: Раде рекомендуют принять законопроект о госбюджете (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Раде готовятся к принятию закона о государственном бюджете на 2022 год. Профильный комитет поддержал этот документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Он сообщил, что Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.
Отметим, сегодня народные депутаты рассмотрят законопроект о госбюджете на следующий год.
Напомним, Кабмин увеличил расходы госбюджета-2022 ко второму чтению на 55 млрд гривен.
Отметим, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады.