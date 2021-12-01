Кабмин увеличил расходы госбюджета-2022 ко второму чтению на 55 млрд гривен
Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Доходы и расходы увеличены на 55 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ №6000, обнародованный на сайте Совета.
Согласно закону, доходы государственного бюджета составят 1 311,3 млрд гривен (без трансфертов), что на 54,7 млрд гривен больше, чем к первому чтению.
Расходы увеличены на 55,2 млрд гривен до 1 521,2 млрд гривен.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, одними из основных факторов, повлиявших на пересмотр прогноза доходов, является учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной рады
Изменение произошло также из-за уточнения прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортируемый природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду, что привело к изменению показателей доходов государственного бюджета.
В частности произошли изменения по следующим бюджетоформирующим источникам:
за счет увеличения:
- налога на прибыль предприятий - 21 138,5 млн грн;
- налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - 13 329,1 млн грн;
- налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - 6 512,1 млн грн;
- рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата - 24 456 млн грн;
- акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 625 млн грн;
- акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 2 088 млн грн;
- платы за выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом - 1 476,4 млн грн;
за счет уменьшения:
- налога и сбора на доходы физических лиц на 10 945,1 млн грн;
- средств, перечисляемых Национальным банком Украины на 10 853 млн грн
Напомним, напомним, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады.
Спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная рада одобрит закон о госбюджете на 2022 год во втором чтении и в целом в четверг, 2 декабря. Однако не исключает процедуры рассмотрения постатейно до конца декабря.