ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комітет Ради підтримав законопроект про держбюджет-2022

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 грудня 2021 08:23
Комітет Ради підтримав законопроект про держбюджет-2022 Фото: Раді рекомендують прийняти законопроект про держбюджет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Раді готуються до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

Він повідомив, що Комітет Верховної ради України з питань бюджету рекомендував Верховній раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Зазначимо, що сьогодні народні депутати розглянуть законопроект про держбюджет на наступний рік.

Нагадаємо, уряд збільшив видатки держбюджету-2022 до другого читання на 55 млрд гривень.

Зазначимо, Верховна рада 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як бюджетні висновки Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада
NEWS
П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: Bloomberg дізнався, хто потрапив у список
П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: Bloomberg дізнався, хто потрапив у список
DAILY
Удар по (моно)більшості. Чим загрожує владі боротьба з олігархами
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Удар по (моно)більшості. Чим загрожує владі боротьба з олігархами