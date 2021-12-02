Комітет Ради підтримав законопроект про держбюджет-2022

В Раді готуються до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука .

Він повідомив, що Комітет Верховної ради України з питань бюджету рекомендував Верховній раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Зазначимо, що сьогодні народні депутати розглянуть законопроект про держбюджет на наступний рік.