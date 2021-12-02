Комітет Ради підтримав законопроект про держбюджет-2022
Фото: Раді рекомендують прийняти законопроект про держбюджет (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Раді готуються до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.
Він повідомив, що Комітет Верховної ради України з питань бюджету рекомендував Верховній раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.
Зазначимо, що сьогодні народні депутати розглянуть законопроект про держбюджет на наступний рік.
Нагадаємо, уряд збільшив видатки держбюджету-2022 до другого читання на 55 млрд гривень.
Зазначимо, Верховна рада 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як бюджетні висновки Ради.