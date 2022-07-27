ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комитет Рады поддержал назначение Костина на пост генпрокурора

Новина українською →
Киев, Среда 27 июля 2022 11:16
Комитет Рады поддержал назначение Костина на пост генпрокурора Фото: глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комитет по вопросам правовой политики Верховной рады поддержал кандидатуру Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, 17 членов правоохранительного комитета поддержали назначение Костина.

"Правоохранительный Комитет ВРУ на своем заседании поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Позже РБК-Украина сообщало, что на этой неделе парламент назначит нового главу Офиса генпрокурора. Эту должность займет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор Верховная рада
NEWS
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин