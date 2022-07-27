Комітет Ради підтримав призначення Костіна на пост генпрокурора
Комітет з питань правової політики Верховної ради підтримав кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, 17 членів правоохоронного комітету підтримали призначення Костіна.
"Правоохоронний Комітет ВРУ на свому засіданні підтримав постанову президента та надання згоди на призначення Костіна на посаду генпрокурора України", - йдеться у повідомленні.
Варто нагадати, що 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.
Пізніше РБК-Україна повідомляло, що цього тижня парламент призначить нового очільника Офісу генпрокурора. Цю посаду займе голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.
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