Комітет Ради відклав розгляд закону про дозвіл на прослушку нардепів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд законопроектів про остаточне скасування недоторканності нардепів комітет продовжить на наступному засіданні

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності переніс на наступне засідання розгляд законопроектів №2237 та альтернативного до нього 2237-1 щодо остаточного скасування недоторканності нардепів, яким, зокрема, дозволяється прослушка нардепів. Таке рішення комітет ухвалив у ході засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, наступне засідання комітету має відбутися 13 листопада.

"Обидва законопроекти ми відкладаємо до наступного засідання", - оголосив голова комітету Денис Монастирський.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №2101-10 "Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання", таким чином включивши до порядку денного сесії законопроекти про прослуховування нардепів. За документ з другого разу проголосували 240 депутатів ВР (спочатку 219).

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня у Раді з'явився текст законопроекту №2237 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів.

Додамо, профільний комітет ВР підкреслював, що недоцільно в законопроекті президента Володимира Зеленського №1009 піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон. Тому Рада схвалила законопроект №1009 у другому читанні без норми про дозвіл на прослушку нардепів.