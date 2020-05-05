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Комитет Рады отклонил закон о регулярном прохождении нардепами наркоконтроля

Новости » Политика     05.05.2020 - 14:54
Комитет Рады отклонил закон о регулярном прохождении нардепами наркоконтроля
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде наработают закон о наркоконтроле для кандидатов на выборах

Профильный комитет Верховной рады во вторник, 5 мая, отклонил законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram автора документа, депутата ВР от фракции "Слуга народа" Александра Качуры.

По его словам, было договорено внести в парламент новый законопроект об изменениях в Избирательный кодекс по поводу психологического и наркоконтроля в момент выдвижения кандидатов.

"Комитет сегодня отклонил мой законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Договорились внести новый законопроект о психологическом и наркоконтроле в момент выдвижения кандидатов в избирательный кодекс. Отдельных кандидатов в меры нужно проверить тщательно", - заявил парламентарий.

Напомним, в марте глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что комитет завершает работу над Избирательным кодексом, рассмотрев предложения президента Владимира Зеленского к нему.

Как писало РБК-Украина, в феврале в парламенте анонсировали доработку Избирательного кодекса.

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