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Комітет Ради відхилив закон про регулярне проходження нардепами наркоконтролю

Новини » Політика     05.05.2020 - 14:54
Комітет Ради відхилив закон про регулярне проходження нардепами наркоконтролю
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді напрацюють закон про наркоконтролі для кандидатів на виборах

Профільний комітет Верховної ради у вівторок, 5 травня, відхилив законопроект про регулярне проходження народними депутатами поліграфа, психологічного та наркотичного контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram автора документа, депутата ВР від фракції "Слуга народу" Олександра Качури.

За його словами, було домовлено внести до парламенту новий законопроект про зміни до Виборчого кодексу з приводу психологічного і наркоконтролю у момент висунення кандидатів.

"Комітет сьогодні відхилив мій законопроект про регулярне проходження народними депутатами поліграфа, психологічного та наркотичного контролю. Домовилися внести новий законопроект про психологічний і наркоконтролі в момент висунення кандидатів у виборчий кодекс. Окремих кандидатів у мери потрібно перевірити ретельно", - заявив парламентарій.

Нагадаємо, в березні глава комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко заявив, що комітет завершує роботу над Виборчим кодексом, розглянувши пропозиції президента Володимира Зеленського до нього.

Як писало РБК-Україна, в лютому в парламенті анонсували доопрацювання Виборчого кодексу.

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