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Комитет Рады по нацбезопасности поддержал бюджетную декларацию

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Документ ранее получил заключение комитета по вопросам социальной политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета на заседании 16 июня рассмотрели и поддержали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Комитет согласовал отдельные пункты изменений в годовой план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Министерства обороны на 2021 год.

Кроме того, члены комитета начали рассмотрение подготовленного ко второму чтению проекта закона №3196-д о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" по поводу усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

В комментарии РБК-Украина замглавы комитета Марьяна Безуглая сообщила, что нардепы еще не будут рассматривать закон президента Владимира Зеленского, поскольку по нему еще нет заключения Главного научно-экспертного управления ВР.

Напомним, в комитете ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявили, что документ нуждается в доработке.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство финансов назвало сроки рассмотрения парламентом бюджетной декларации. Оно должно состояться до 15 июля.

Так, Кабмин 2 июня подал в Раду бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Правительство одобрило ее на своем заседании в конце мая.

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