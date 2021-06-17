Комітет Ради з нацбезпеки підтримав бюджетну декларацію

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ раніше отримав висновок комітету з питань соціальної політики.
"Члени комітету на засіданні 16 червня розглянули та підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки", - сказано у повідомленні.
Комітет також погодив окремі пункти змін до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони на 2021 рік.
Крім того, члени комітету розпочали розгляд підготовленого до другого читання проекту закону №3196-д про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.
У коментарі РБК-Україна замглави комітету Маряна Безугла повідомила, що нардепи ще не розглядатимуть закон президента Володимира Зеленського, оскільки щодо нього ще немає висновку Головного науково-експертного управління ВР.
Нагадаємо, у комітеті ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявили, що документ потребує доопрацювання.
Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство фінансів назвало терміни розгляду парламентом бюджетної декларації. Він має відбутися до 15 липня.
Так, Кабмін 2 червня подав у Раду бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Уряд схвалив її на своєму засіданні в кінці травня.