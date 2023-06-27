Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про доплати військовим

Комітет з питань безпеки та оборони Верховної ради рекомендував ухвалити законопроєкт №9342 про доплати військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Цей законопроєкт розробили замість гучної поправки про доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.
Железняк розповів, що з першого читання збережені такі норми:
Окрім того, законопроєкт передбачає відпустки для військових - до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів - до 10 днів зимової та до 20 днів літньої.
У тексті наголошується, що до участі у веденні бойових дій не допускаються військові з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.
Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця.
Що змінилося у порівнянні з першим читанням:
Законопроєкт має бути розглянутий в парламенті на наступних пленарних засіданнях.
Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
10 квітня Рада підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень. При цьому рішення ускладнило переговори з МВФ, оскільки суперечить зобов’язанням української влади.
Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не подали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створили робочу групу для розв'язання цих питань.
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