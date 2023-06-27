Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о доплате военным

Комитет по вопросам безопасности и обороны Верховной рады рекомендовал принять законопроект №9342 о доплатах военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Этот законопроект был разработан вместо громкой поправки о доплатах военным в размере 30 тысяч гривен.
Железняк рассказал, что с первого чтения сохранены следующие нормы:
Кроме того, законопроект предусматривает отпуска для военных - до 30 дней ежегодный и до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов - до 10 дней зимнего и до 20 дней летнего.
В тексте отмечается, что к участию в ведении боевых действий не допускаются военные из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.
Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.
Что изменилось по сравнению с первым чтением:
Законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на следующих пленарных заседаниях.
После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвовали в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.
10 апреля Рада поддержала возвращение надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты, в размере 30 тысяч гривен. При этом решение усложнило переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.
Закон о возвращении доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не подали на подпись президенту Владимиру Зеленском. Вместо этого в Раде была создана рабочая группа для решения этих вопросов.
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