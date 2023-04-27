Рішення Ради про повернення доплат військовим ускладнило переговори з МВФ, - голова НБУ

Рішення Верховної ради про повернення доплат усім військовим на рівні 30 тисяч гривень ускладнює переговори з МВФ, оскільки протиричіть зобов’язанням української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Звісно, не надає позитивної конотації розмовам з нашими міжнародними партнерами подібне рішення", - сказав він, сказав він у відповідь на питання про рішення Ради.

За його словами, усі учасники переговорного процесу розуміють, що реалізація цього рішення "достатньо суттєво підважить домовленості, взяті в рамках Меморандуму з МВФ".

"Наразі рішення не реалізоване. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. В якому вигляді в результаті і що саме буде ухвалено, я думаю, нам треба взяти декілька тижнів, і ми зрештою побачимо, результат. І вже від того результату будемо виходити", - сказав він.

Пишний зазначив, що в НБУ залишаються прихильними "саме того сценарію і саме тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з МВФ".