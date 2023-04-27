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Рішення Ради про повернення доплат військовим ускладнило переговори з МВФ, - голова НБУ

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 16:04
Рішення Ради про повернення доплат військовим ускладнило переговори з МВФ, - голова НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Рішення Верховної ради про повернення доплат усім військовим на рівні 30 тисяч гривень ускладнює переговори з МВФ, оскільки протиричіть зобов’язанням української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Звісно, не надає позитивної конотації розмовам з нашими міжнародними партнерами подібне рішення", - сказав він, сказав він у відповідь на питання про рішення Ради.

За його словами, усі учасники переговорного процесу розуміють, що реалізація цього рішення "достатньо суттєво підважить домовленості, взяті в рамках Меморандуму з МВФ".

"Наразі рішення не реалізоване. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. В якому вигляді в результаті і що саме буде ухвалено, я думаю, нам треба взяти декілька тижнів, і ми зрештою побачимо, результат. І вже від того результату будемо виходити", - сказав він.

Пишний зазначив, що в НБУ залишаються прихильними "саме того сценарію і саме тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з МВФ".

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

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Верховна рада МВФ
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