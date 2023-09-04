Комітет Ради підтримав звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна", - йдеться у повідомленні.

За словами депутата, далі має відбутися голосування за це рішення в Раді.

Що цьому передувало

Після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами ЗМІ та політики почали все частіше писати про відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Йшлося про звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його посаду Умєрова. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Нещодавно РБК-Україна повідомило, що Верховна Рада завтра має проголосувати за звільнення Олексія Резнікова та Рустема Умерова з посад очільників Міноборони та Фонду держмайна відповідно.

Рустем Умєров

Умєров народився в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим).

У вересні 2019 року його обрали народним депутатом від фракції "Голос". Під час роботи у Раді Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Більше про Умєрова - читайте в матеріалі РБК-Україна.