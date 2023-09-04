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Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества

Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет по вопросам экономики Верховной рады Украины сегодня, 4 сентября, поддержал увольнение Рустема Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества", - говорится в сообщении.

По словам депутата, далее должно состояться голосование за это решение в Раде.

Что этому предшествовало

После ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам СМИ и политики начали все чаще писать об отставке министра обороны Алексея Резникова.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. Речь шла об увольнении министра обороны Алексея Резникова и назначении на его должность Умерова. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Недавно РБК-Украина сообщило, что Верховная Рада завтра должна проголосовать за увольнение Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей руководителей Минобороны и Фонда госимущества соответственно.

Рустем Умеров

Умеров родился в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым).

В сентябре 2019 года его избрали народным депутатом от фракции "Голос". Во время работы в Раде Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи.

Больше об Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

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