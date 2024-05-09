Комітет Ради підтримав звільнення Кубракова

Передісторія

Олександр Кубракова був призначений на посаду міністра інфраструктури України у 2021 році. Під час повномасштабної війни, у грудні 2022 року, він став головою об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як відомо, у Раді пропонують розділити вказане відомство і створити окреме міністерство регіонального розвитку.

Джерела РБК-Україна у "Слузі народу" пояснювали, що для цього потрібно звільнити Кубракова. У парламенті з'явилася відповідна постанова про звільнення Кубракова. Автори документа пояснили, що є необхідність виділити окреме міністерство, яке займеться розвитком регіонів.

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