У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова
У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №11248.
"Звільнити Кубракова Олександра Миколайовича з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - йдеться у тексті постанови.
У пояснювальній записці вказується, що існує необхідність створити окреме міністерство, яке б займалося регіональною політикою. У зв'язку з цим пропонується звільнити Кубракова.
"Проект постанови має на меті звільнення Кубракова О.М. з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства", - пояснюють автори постанови.
Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що Рада може сьогодні розглянути постанову про звільнення Кубракова.
Що відомо про Кубракова
Олександр Кубраков народився у 1982 році у місті Першотравенськ Дніпропетровської області. Свою кар'єру він почав у 2004 році з посади економіста, працював у багатьох приватних компаніях.
У 2015 році Кубраков отримав посаду керівника проектного офісу у Міністерстві юстиції. У 2019 році він обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Наприкінці цього ж року Кубракова призначили головою Державного агентства автомобільних доріг.
У 2021 році його призначили на посаду міністра інфраструктури України, а 1 грудня 2022 року Кубраков очолив об'єднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Що цьому передувало
Джерела РБК-Україна у "Слузі народу" напередодні повідомляли, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планують розділити на дві окремі структури. Зокрема, нардепи хочуть створити окреме міністерство регіонального розвитку.
Проте, як зазначав співрозмовник у СН, для цього потрібно звільнення віце-премʼєра Олександра Кубракова.
Залишається невідомим, чи буде Кубраков і далі очолювати міністерство інфраструктури, а також, хто може отримати крісло міністра регіонального розвитку.
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