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У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова

Київ, Четвер 09 травня 2024 09:24
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У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №11248.

"Звільнити Кубракова Олександра Миколайовича з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - йдеться у тексті постанови.

У пояснювальній записці вказується, що існує необхідність створити окреме міністерство, яке б займалося регіональною політикою. У зв'язку з цим пропонується звільнити Кубракова.

"Проект постанови має на меті звільнення Кубракова О.М. з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства", - пояснюють автори постанови.

Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що Рада може сьогодні розглянути постанову про звільнення Кубракова.

Що відомо про Кубракова

Олександр Кубраков народився у 1982 році у місті Першотравенськ Дніпропетровської області. Свою кар'єру він почав у 2004 році з посади економіста, працював у багатьох приватних компаніях.

У 2015 році Кубраков отримав посаду керівника проектного офісу у Міністерстві юстиції. У 2019 році він обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Наприкінці цього ж року Кубракова призначили головою Державного агентства автомобільних доріг.

У 2021 році його призначили на посаду міністра інфраструктури України, а 1 грудня 2022 року Кубраков очолив об'єднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Що цьому передувало

Джерела РБК-Україна у "Слузі народу" напередодні повідомляли, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планують розділити на дві окремі структури. Зокрема, нардепи хочуть створити окреме міністерство регіонального розвитку.

Проте, як зазначав співрозмовник у СН, для цього потрібно звільнення віце-премʼєра Олександра Кубракова.

Залишається невідомим, чи буде Кубраков і далі очолювати міністерство інфраструктури, а також, хто може отримати крісло міністра регіонального розвитку.

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