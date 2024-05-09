Комитет Рады поддержал увольнение Кубракова

Предыстория

Александр Кубракова был назначен на должность министра инфраструктуры Украины в 2021 году. Во время полномасштабной войны, в декабре 2022 года, он стал главой объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как известно, в Раде предлагают разделить указанное ведомство и создать отдельное министерство регионального развития.

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" объясняли, что для этого нужно уволить Кубракова. В парламенте появилось соответствующее постановление об увольнении Кубракова. Авторы документа объяснили, что есть необходимо выделить отдельное министерство, которое займется развитием регионов.

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