Комітет Ради підтримав відставку Шкарлета

"Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія - ред.) Шкарлета", - написав нардеп.

Хто може замінити Шкарлета?

Нагадаємо, що 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. Після чого стало відомо, що його звільнення розглянуть вже на цьому тижні.

Як повідомили джерела РБК-Україна, на посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового, що нещодавно підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Оксен Лісовий - український учитель, військовослужбовець Збройних сил України, кандидат філософських наук (2012), доцент (2015). Директор Національного центру Мала академія наук України (від 10 червня 2010). Заслужений працівник освіти України (2021). Лавреат Державної премії України в галузі освіти (2012).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов'язки директора МАН.

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