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Чергові перестановки. Рябікін та Шкарлет йдуть з Кабміну, а Федорову більше повноважень

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 22:26
Чергові перестановки. Рябікін та Шкарлет йдуть з Кабміну, а Федорову більше повноважень Фото: Павло Рябікін, міністр стратегічної промисловості (facebook.com pavlo ryabikin)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський

Кабінет міністрів України очікують нові кадрові перестановки. Міністрів освіти та стратегічних галузей промисловості - Сергія Шкарлета та Павла Рябікіна - чекає відставка, а от віце-прем'єр Михайло Федоров отримає додаткові повноваження.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у владі.

За словами співрозмовників агентства, місце Рябікіна в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості може отримати колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Рябікін же продовжить кар'єру на дипломатичному напрямку.

На посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового. Водночас віце-прем'єр Михайло Федоров, крім цифровізації, буде курувати ще й напрямок освіти.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначав, що Рябікіна можуть відправити працювати послом в Китай. Ця посада є вакантною з 2021 року. Крім того, за даними РБК-Україна, Рябікіна, який до роботи в Кабміні очолював митницю, вже давно хотіли зняти з посади, а саме міністерство ліквідувати або створити на його основі профільне агентство.

Зазначимо, Камишін, який претендує на посаду Рябікіна, після звільнення з УЗ заявляв про плани очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. Однак пізніше він отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, на початку лютого Рада призначила нового міністра внутрішніх справ замість Дениса Монастирського, який загинув в результаті падіння гелікоптера в Броварах. Новим очільником МВС став екс-глава Нацполіції Ігор Клименко.

Того ж дня нового очільника отримала Служба безпеки України. Тоді нардепи схвалили кандидатуру Василя Малюка, який виконував обов'язки глави Служби.

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Павло Рябікін Михайло Федоров МОН Сергій Шкарлет
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