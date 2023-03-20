Комитет Рады поддержал отставку Шкарлета

"Комитет по вопросам образования поддержал отставку с должности министра образования (Сергея - ред.) Шкарлета", - написал нардеп.

Кто может заменить Шкарлета?

Напомним, что 18 марта министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке. После чего стало известно, что его увольнение будет рассмотрено уже на этой неделе.

Как сообщили источники РБК-Украина, на должность министра образования и науки вместо Шкарлета сейчас рассматривают действующего главу Малой академии наук Оксена Лисового, что недавно подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Оксен Лесной - украинский учитель, военнослужащий Вооруженных сил Украины, кандидат философских наук (2012), доцент (2015). Директор Национального центра Малая академия наук Украины (от 10 июня 2010 года). Заслуженный работник образования Украины (2021). Лауреат Государственной премии Украины в области образования (2012).

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он воюет добровольцем в составе 95-й бригады ДШВ и продолжает исполнять обязанности директора МАН.

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