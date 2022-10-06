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Комітет Ради підтримав проект держбюджету-2023

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Четвер 06 жовтня 2022 19:54
Комітет Ради підтримав проект держбюджету-2023 Фото: комітет Ради підтримав проект держбюджету-2023 (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект державного бюджету України на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, комітет розглянув надані нардепами пропозиції до проекту бюджету і висновки Рахункової палати. За результатом розгляду Раді було рекомендовано прийняти за основу і в цілому проект постанови ВР щодо висновків та пропозицій до проекту закону про держбюджет на 2023 рік, а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

Зазначається, що у разі прийняття постанови Радою, проект закону про держбюджет вважатиметься прийнятим у першому читанні.

Раніше Кабмін схвалив проект бюджету на 2023 рік, з якого 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

Окрім того, КМУ у проекті держбюджету прогнозує технічного розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

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