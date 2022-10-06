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Комітет Ради підтримав призначення Пишного головою НБУ

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Четвер 06 жовтня 2022 21:26
Комітет Ради підтримав призначення Пишного головою НБУ Фото: Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав призначення головою Національного банку України Андрія Пишного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данилу Гетманцева.

"Комітет щойно рекомендував підтримати проект постанови Верховної ради України про призначення Пишного А.Г. на посаду голови Національного банку України", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський вніс у Раду подання на призначення Пишного главою НБУ. Це сталося після того, як парламент підтримав відставку Кирила Шевченка з посади очільника НБУ.

4 жовтня Шевченко повідомив, що залишає посаду очільника НБУ і пояснив це рішення проблемами зі здоров'ям.

Пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру Шевченку у справі про розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.

У свою чергу Шевченко заявив, що майже два роки відчував політичний тиск, що посилився напередодні рішення щодо подачі у відставку. Також він зазначив, що оголошення про підозру стало для нього несподіванкою.

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