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Рада підтримала звільнення голови Нацбанку

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 16:03
Рада підтримала звільнення голови Нацбанку Фото: Кирило Шевченко, голова Нацбанку України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада підтримала проект постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

За інформацією нардепа, рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі.

При цьому голова Нацбанку не був присутнім на засіданні парламенту, тому його звільнили "у турборежимі" - виступали лише депутати.

Що передувало

У вівторок, 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.

Вже ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Шевченка.

При цьому пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку, що пішов у відставку, у справі про розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.

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