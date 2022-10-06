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Шевченко про звільнення з НБУ та підозру НАБУ: це політичний тиск

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 18:06
Шевченко про звільнення з НБУ та підозру НАБУ: це політичний тиск Фото: Екс-глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер екс-глава НБУ Кирило Шевченко відреагував на відставку та справу щодо нього та Укргазбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

Шевченко заявив, що майже два роки відчував політичний тиск, який посилився напередодні рішення подати у відставку. Також екс-глава Нацбанку повідомив, що оголошення про підозру детективами НАБУ стало для нього несподіванкою.

"Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями "виявлені факти" є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

У вівторок, 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього, як тоді повідомив Шевченко, стали проблеми зі здоров'ям.

Вже ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Шевченка.

При цьому пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку, що пішов у відставку, у справі про розтрату коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.

Нагадаємо, що сьогодні Рада підтримала звільнення голови Нацбанку.

Пізніше стало відомо, що кандидат на посаду голови Нацбанку взяв участь у засіданні фракції "Слуги народу".

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