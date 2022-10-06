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Комитет Рады поддержал назначение Пышного главой НБУ

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Четверг 06 октября 2022 21:26
Комитет Рады поддержал назначение Пышного главой НБУ Фото: Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал назначение главой Национального банка Украины Андрея Пышного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Данилу Гетманцева.

"Комитет только что рекомендовал поддержать проект постановления Верховной рады Украины о назначении Пышного А.Г. на должность главы Национального банка Украины", - написал он.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский внес в Раду представление на назначение Пышного главой НБУ. Это произошло после того, как парламент поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.

4 октября Шевченко сообщил, что покидает пост главы НБУ и объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Позже стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении Шевченко по делу о растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств возглавляемого им Укргазбанка с 2015 года.

В свою очередь Шевченко заявил, что почти два года ощущал политическое давление, которое усилилось накануне решения о подаче в отставку. Также он отметил, что объявление о подозрении стало для него неожиданностью.

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