Комітет Ради підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ

Зазначимо, що сьогодні парламент має проголосувати за призначення Кириленка на нову посаду.

Що цьому передувало

Вчора голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення з посади голови АМКУ. За його словами, замість неї мають призначити голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Вчора парламент відправив Піщанську у відставку. Після цього президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже вніс подання на призначення Кириленка головою АМКУ.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року він працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генеральній прокуратурі.

У 2017 році Кириленко став військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України та обіймав посаду 2 роки. У 2019 році він став головою Донецької ОВА.

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