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Комитет Рады поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ

Фото: Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной Рады по экономической политике поддержал назначение бывшего руководителя Донецкой ОВО Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Отметим, что сегодня парламент должен проголосовать за назначение Кириленко на новую должность.

Что этому предшествовало

Вчера глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Ольга Пищанская подала в Раду заявление об увольнении с должности главы АМКУ. По его словам, вместо нее должны назначить главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Вчера парламент отправил Пищанскую в отставку. После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже внес представление на назначение Кириленко главой АМКУ.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он закончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2008 года он работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генеральной прокуратуры.

В 2017 году Кириленко стал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины и занимал должность 2 года. В 2019 году он стал главой Донецкой ОВА.

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