Зеленський звільнив голову Донецької ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті указу.

За даними джерела РБК-Україна, уряд погодив звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Його хочуть призначити посаду голови Антимонопольного комітету.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

У 2017 році Кириленка було призначено військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України, посаду обіймав 2 роки. Вже у 2019 році він став головою Донецької обласної державної адміністрації.