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Голова АМКУ подала заяву про звільнення, на її місце готують Кириленка

Вівторок 05 вересня 2023 09:49
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Голова АМКУ подала заяву про звільнення, на її місце готують Кириленка Фото: голова АМКУ Ольга Піщанська (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали", - написав Арахамія.

Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Голова АМКУ подала заяву про звільнення, на її місце готують КириленкаФото: заява голови АМКУ Ольги Піщанської про звільнення (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, вчора голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Додамо, що Резніков своєю чергою теж подав до Ради заяву про відставку.

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Антимонопольний комітет України
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