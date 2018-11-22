Комитет не принял решение об увольнении министра Кутового

Фото: Тарас Кутовой (minagro.gov.ua)

В парламентском правовом комитете еще не принимали никаких решений относительно Кутового

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосуддне принял решение относительно увольнения с должности министра АПК Тараса Кутового. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель правительства в парламенте, народный депутат Вадим Денисенко.

Народный депутат не исключил, что Рада сегодня не будет рассматривать вопрос увольнения министра.

"Все упирается в то, когда комитет примет решение об увольнении Кутового. Проблема в том, что комитет Князевича (Руслан Князевич, председатель комитета, - ред.) сегодня не дошел до этого вопроса. Возможно, голосования не будет. Комитет никакого решения не принял", - заявил Денисенко.

Напомним, в среду, 21 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить Тараса Кутового с должности министра аграрной политики и продовольствия. Премьер заметил, что Кутового подал заявление об увольнении с начали по собственному желанию больше года назад.

Отметим, о том, что Кутовой уходит в отставку с должности министра агрополитики, сообщалось еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины.