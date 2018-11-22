Комітет не прийняв рішення про звільнення міністра Кутового 

Фото: Тарас Кутовий (minagro.gov.ua)

У парламентському правовому комітеті ще не приймали жодних рішень щодо Кутового

Комітет Верховної ради з питань правової політики та правосуддне ухвалив рішення стосовно звільнення з посади міністра АПК Тараса Кутового. Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник уряду у парламенті, народний депутат Вадим Денисенко.

Народний депутат не виключив, що Рада сьогодні не буде розглядати питання звільнення міністра.

"Все впирається в те, коли комітет ухвалить рішення про звільнення Кутового. Проблема в тому, що комітет Князевича (Руслан Князевич, голова комітету, - ред.) сьогодні не дійшов до цього питання. Можливо, голосування не буде. Комітет жодного рішення не прийняв", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, у середу, 21 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільнити Тараса Кутового з посади міністра аграрної політики і продовольства. Прем'єр зауважив, що Кутовий подав заяву про звільнення з почади за власним бажанням більше року тому.

Зазначимо, про те, що Кутовий йде у відставку з посади міністра агрополітики, повідомлялося ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій до економіки України.