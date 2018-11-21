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Гройсман просить Раду звільнити міністра агрополітики Кутового

Новини » Політика    21.11.2018 - 16:29
Гройсман просить Раду звільнити міністра агрополітики Кутового
Фото: Тарас Кутовий (facebook.com/KutovyiTaras)

Кутовий подав заяву про звільнення більше року тому

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує звільнити Тараса Кутового з посади міністра аграрної політики і продовольства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на урядовому порталі.

Повідомляється, що Гройсман за підсумками консультацій з парламентською коаліцією запропонував Верховній раді розглянути подану раніше заяву Тараса Кутового про звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики і продовольства України.

Нагадаємо, про те, що Кутовий йде у відставку з посади міністра агрополітики, повідомлялося ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій до економіки України.

Аграрний комітет Верховної ради підтримав відставку Кутового у червні того ж року. У той же час прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що не схвалює наміри міністра аграрної політики. Фактично Міністерством аграрної політики та продовольства України керує перший заступник Максим Мартинюк.

 

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