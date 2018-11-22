Кутового сьогодні можуть звільнити з посади міністра агрополітики, - нардеп

Фото: Тарас Кутовий (minagro.gov.ua)

У БПП не виключають, що сьогодні можуть призначити нового главу МінАП

Верховна рада України сьогодні може звільнити міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Про це заявив представник Кабінету міністрів у парламенті, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прем'єр-міністр Володимир Гройсман направив Раді лист з проханням вирішити питання Кутового.

"Питання звільнення Кутового лежить вже в профільному комітеті більше року, це точно. Тобто якщо сьогодні буде засідання комітету, ми можемо сьогодні навіть проголосувати за звільнення Кутового, і можливо, навіть буде внесення нового міністра", - заявив Денисенко.

У свою чергу представник президента в парламенті Ірина Луценко підтвердила, що в сесійній залі є голоси за вирішення кадрових питань в уряді.

"За Маркарову (Оксану Маркарову, - ред.) будуть голосувати, в залі є консенсус, адже вона проявила себе дуже грамотним міністром фінансів. Вона провела блискучі переговори з МВФ. Ми побачили її як справжнього фахівця і ми знаємо, що в залі є підтримка . Ірину Фріз також підтримують, вона працює з АТОшниками. Я думаю вона прекрасно представить міністерство (у справах ветеранів, - ред.). Також, я думаю, ми сьогодні будемо голосувати й за відставку Тараса Кутового, який за станом здоров'я хоче піти. Думаю, що зал підтримає це голосування ", - додала Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсман просить Раду звільнити міністра агрополітики Кутового.

Зазначимо, про те, що Кутовий йде у відставку, стало відомо ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій. Аграрний комітет Верховної ради підтримав відставку в червні того ж року. Однак прем'єр Володимир Гройсман заявляв, що не схвалює його бажання піти у відставку.