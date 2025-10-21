UA

Комітет підтримав зміни до Бюджету-2025: Сили оборони вперше отримають кошти з активів РФ

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому. Таким чином буде збільшено видатки на оборону ще на 325 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

Як нагадала Підласа, законопроект №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. Раніше повідомлялось, що ця сума буде 317 млрд гривень.

З них:

  • 210,9 млрд грн - ЗСУ;
  • 99,1 млрд грн - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
  • 8,1 млрд грн - Національній гвардії;
  • 4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
  • 1,3 млрд грн - для СБУ;
  • 918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту;
  • 83 млн грн - Державній прикордонній службі;
  • 28,8 млн грн - для ГУР МО;
  • 8 млн грн - для СЗР.

Зазначається, що покрити цю суму планується з кількох джерел:

  • 294,3 млрд грн - міжнародна допомога (це 6 млрд євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються);
  • 10,4 млрд грн - скорочення невійськових витрат і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
  • 20 млрд грн - очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).

Вперше, Сили оборони отримають кошти з активів РФ

Водночас нардеп Олексій Гончаренко пише, що вперше гроші від заморожених російських активів підуть на Сили оборони.

"Всього направлять 325 млрд грн, з них 292 млрд (6 млрд євро) - це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували і дозволять використати на військові потреби", - пише Гончаренко.

Видатки на оборону

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.

Також ми писали, що згідно з планом ЄС, з 2026 року Україна почне отримувати репарації від Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.

