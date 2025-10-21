Комітет підтримав зміни до Бюджету-2025: Сили оборони вперше отримають кошти з активів РФ

Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому. Таким чином буде збільшено видатки на оборону ще на 325 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.
Як нагадала Підласа, законопроект №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. Раніше повідомлялось, що ця сума буде 317 млрд гривень.
З них:
Зазначається, що покрити цю суму планується з кількох джерел:
Водночас нардеп Олексій Гончаренко пише, що вперше гроші від заморожених російських активів підуть на Сили оборони.
"Всього направлять 325 млрд грн, з них 292 млрд (6 млрд євро) - це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували і дозволять використати на військові потреби", - пише Гончаренко.
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.
Також ми писали, що згідно з планом ЄС, з 2026 року Україна почне отримувати репарації від Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.