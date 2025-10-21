Комитет одобрил правки к бюджету-2025: Силы обороны впервые получат средства из активов РФ

Бюджетный комитет Верховной Рады принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Таким образом будут увеличены расходы на оборону еще на 325 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу.
Как напомнила Пидласа, законопроект №14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд гривен. Ранее сообщалось, что эта сумма будет 317 млрд гривен.
Из них:
Отмечается, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:
В то же время нардеп Алексей Гончаренко пишет, что впервые деньги от замороженных российских активов пойдут на Силы обороны.
"Всего направят 325 млрд грн, из них 292 млрд (6 млрд евро) - это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали и позволят использовать на военные нужды", - пишет Гончаренко.
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.
Также мы писали, что согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.