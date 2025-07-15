Комітет з нацбезпеки завтра розгляне кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

"Завтра будемо обговорювати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони на комітеті. Він буде представлятися, і будемо з ним говорити" - сказав Костенко.

За його словами, досвіду у Шмигаля достатньо, однак членів комітету цікавитиме насамперед його бачення безпосередньо оборонної сфери та співпраці з парламентським комітетом.

"Досвіду в нього точно достатньо, але будемо дивитися на його бачення саме щодо роботи Комітету з питань оборони", - зазначив нардеп.