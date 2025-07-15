Комітет з нацбезпеки завтра розгляне кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у середу, 16 липня, розгляне кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.
Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Роман Костенко під час брифінгу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Завтра будемо обговорювати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони на комітеті. Він буде представлятися, і будемо з ним говорити" - сказав Костенко.
За його словами, досвіду у Шмигаля достатньо, однак членів комітету цікавитиме насамперед його бачення безпосередньо оборонної сфери та співпраці з парламентським комітетом.
"Досвіду в нього точно достатньо, але будемо дивитися на його бачення саме щодо роботи Комітету з питань оборони", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.
Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України очікується вже цього тижня.
Вчора, 14 липня, президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Якщо парламент підтримає призначення - вона замінить на цій посаді Шмигаля.
Шмигаль, своєю чергою, може очолити Міністерство оборони, а чинний голова відомства Рустем Умєров стане послом України у США.
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