Комитет по нацбезопасности завтра рассмотрит кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в среду, 16 июля, рассмотрит кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины.
Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Роман Костенко во время брифинга в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Завтра будем обсуждать кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны на комитете. Он будет представляться, и будем с ним говорить", - сказал Костенко.
По его словам, опыта у Шмыгаля достаточно, однако членов комитета будет интересовать прежде всего его видение непосредственно оборонной сферы и сотрудничества с парламентским комитетом.
"Опыта у него точно достаточно, но будем смотреть на его видение именно по работе Комитета по вопросам обороны", - отметил нардеп.
Напомним, сегодня, 15 июля, Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра. Ожидается, что он возглавит Министерство обороны Украины.
Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе.
Вчера, 14 июля, президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение - она заменит на этом посту Шмыгаля.
Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом Украины в США.
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