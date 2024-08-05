Комітет з нацбезпеки схвалив законопроект, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років

Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д. Цей законопроект передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Щойно Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д", - написав Гончаренко.

За його словами, законопроект забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

Тепер законопроект буде направлено на розгляд до Верховної Ради.

Що передувало

Наразі в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років. Однак існує низка виключень, коли чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Мова про чоловіків:

які пройшли строкову строкову службу у мирний час;

які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

визнані військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Мобілізація в Україні

Наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Зокрема, у документі вказано, що протягом 12 місяців з дня звільнення в запас строковики не можуть бути призвані знову на військову службу.

Пізніше, у квітні Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Нещодавно ми розповідали, чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку.

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