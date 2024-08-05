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Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет

Понедельник 05 августа 2024 15:32
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Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет Иллюстративное фото: в Украине могут запретить мобилизацию до 25 лет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д. Этот законопроект предусматривает запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Только что Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д", - написал Гончаренко.

По его словам, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Что предшествовало

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. Однако существует ряд исключений, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников.

Речь о мужчинах:

  • прошедшие срочную срочную службу в мирное время;
  • которые окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получило определенную военно-учетную специальность;
  • признаны военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный военное время.

Мобилизация в Украине

В конце февраля этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В частности, в документе указано, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.

Позже в апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Недавно мы рассказывали, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.

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