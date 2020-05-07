Комітет з нацбезпеки ухвалив рішення щодо програми діяльності Кабміну

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У засіданні комітету взяв участь замглави Міноборони

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді повернути програму діяльності Кабінету міністрів на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у четвер, 7 травня, відбулося чергове засідання комітету, у якому взяли участь 17 парламентарів та заступник міністра оборони Іван Руснак.

"За результатами розгляду комітетом прийнято рішення запропонувати комітету з питань економічного розвитку, який визначено головним, рекомендувати Верховній раді повернути Кабінету міністрів України згадану програму на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні", - вказано у повідомленні.

Крім того, ухвалено рішення затвердити пропозиції комітету до програми діяльності КМУ та направити їх уряду, а про прийняте рішення поінформувати головний комітет.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики ухвалив рішення щодо програми діяльності Кабінету міністрів. Комітет визнав документ таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР направити на доопрацювання програму діяльності КМУ. У комітеті підкреслили, що урядовий проект є декларативним і його не можна підтримувати.

Так, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду. У комітеті документ назвали "рефератом".